Онлайн карта распространения вышек 5G по России и Миру
- Вышки 5G присутствуют и устройства доступны для потребителей, для покупки и использования.
- Вышки 5G присутствуют, но устройства ограничены для выбора потребителей.
- Вышки 5G установлены, но в настоящее время находятся в стадии тестирования и / или пока недоступны для потребителей.
Статистика распространения 5G вышек по странам Мира
Интерактивная карта 5G отслеживает развертывание вышек 5G в России и городах по всему миру. Обновления карты 5G проводятся ежедневно из проверенных открытых источников. У нас вы можете следить за распространением сетей нового поколения от Российских и зарубежных операторов.
На данный момент карта 5G содержит более 120 мировых операторов связи, активно распространяющих свою сеть, а также более 8500 вышек по миру. Чтобы посмотреть точное местоположение вышки, просто увеличьте карту пока масштаб не станет максимально понятным.
Карта 5G вышек берет данные из открытых и своих собственных источников. Обновления проходят по мере поступления информации и перепроверяются каждый день. Встройте карту себе на сайт, чтобы ваши пользователи имели доступ к своевременной информации.
Какие операторы собираются запускать сеть 5G в России?
Над масштабным развертыванием сетей пятого поколения в России будут работать главные операторы страны, они запустят - Ростелеком 5G, Теле 2 5G, МТС 5G, Мегафон 5G и Билайн 5G. На начала 2020 года Теле 2 сеть 5G уже запустила и ее можно протестировать на Тверской улице в Москве, а также новую сеть можно протестировать от Мегафона, вышка 5G которого находится на Воробьевых горах, которые пока работают на частоте 28 ГГц.
Но есть и один важный нюанс, на сегодняшний день, очень мало устройств, поддерживающих сеть 5 поколения, способную давать скорость до 10 Гбит/с. Пока только смартфон Xiaomi Redmi заявляет, что уже способен поддерживать сеть 5G.
В каких российских городах запустят 5G в первую очередь
Первые зоны с доступностью сетей 5G появятся или уже появились в Москве (ВДНХ, Москва Сити, Воробьевы горы, м. Белорусская), Казани и Санкт-Петербурге. Далее, в соответствии с национальным проектом “Цифровая экономика” сети 5G будут запущены по 10 российским городам, которые на данным момент находятся на стадии утверждения.
Диапазон частот сетей 5G
До последнего времени для запуска сетей 5G обсуждался диапазон 3.4-3.8 ГГц, который в свою очередь да возможность более эффективного покрытия пространства, так как чем ниже частота, тем лучше волны огибают препятствия.
Но есть одна проблема, на этих же частотах работают силовые ведомства России, поэтому Минобороны пока против. В качестве альтернативы, предложено развивать сети 5G в диапазоне 28 ГГц, что вынудит операторов связи ставить большее количество вышек, так как эффективный охват такой 5G вышки всего 200 метров.
Вред 5G правда или вымысел?
Тезис 1
Страховые компании (вроде Lloyds of London) отказались страховать телекоммуникационный конгломерат Big Wireless от болезней и проблем, связанных с Wi-Fi и 5G: «В отчете по оценке рисков Lloyd говорится: вред 5G можно сравнить с асбестом, поскольку предыдущие исследования асбеста были «неубедительными», но позже выяснилось, что причиной контакта с ним является рак. Исследование Wi-Fi Lloyd's Risk Assessment было опубликовано еще 8 лет назад».
Тезис 2
Доктор Мартин Палл провел уникальное исследование, проследив, как электромагнитное поле провоцируют такие проблемы как нарушение фертильности, работы мозга, сердца и ДНК. Он стал пионером исследования, показывающего, как ЭМП активируют VGCCs организма (кальциевые каналы, управляемые напряжением), которые заставляют их высвобождать ионы кальция в клетку. Исследования такого рода показывают, что пероксинитрит повреждает ДНК. Доктор Палл заявил, что «развертывание 5G несет вред человеку и абсолютно безумно».
Тезис 3
Дети, насекомые и птицы максимально уязвимы для 5G из-за их малого размера тела. Клэр Эдвардс - бывший редактор ООН, довела проблему EMF / 5G до сведения Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Она заявила на митинге против 5G в столице Швеции: «За эти 20 лет мы лишились 80% насекомых. И если мы не запретим 5G, то потеряем 100% насекомых. Когда насекомые исчезают, мы тоже исчезаем. Вред 5G неоспорим!».
На сегодняшний день есть защитники и противники сетей 5G, кто - то считает, что это двигатель технического прогресса, стимуляция развития искусственного интеллекта и интернета вещей. А кто-то наоборот видит в этом большой вред от 5G из-за которого может пострадать не только физическое здоровье человека, но и психологическое, в связи с так называемым цифровым рабством. На какой стороне находиться, решать каждому.
Заходите на карту распространения 5G сетей по миру, делитесь ей для того, чтобы быть всегда в курсе событий, общайтесь с единомышленниками из своего города!