Онлайн карта распространения вышек 5G по России и Миру

- Вышки 5G присутствуют и устройства доступны для потребителей, для покупки и использования. - Вышки 5G присутствуют, но устройства ограничены для выбора потребителей. - Вышки 5G установлены, но в настоящее время находятся в стадии тестирования и / или пока недоступны для потребителей.

Статистика распространения 5G вышек по странам Мира

Интерактивная карта 5G отслеживает развертывание вышек 5G в России и городах по всему миру. Обновления карты 5G проводятся ежедневно из проверенных открытых источников. У нас вы можете следить за распространением сетей нового поколения от Российских и зарубежных операторов. На данный момент карта 5G содержит более 120 мировых операторов связи, активно распространяющих свою сеть, а также более 8500 вышек по миру. Чтобы посмотреть точное местоположение вышки, просто увеличьте карту пока масштаб не станет максимально понятным. Карта 5G вышек берет данные из открытых и своих собственных источников. Обновления проходят по мере поступления информации и перепроверяются каждый день. Встройте карту себе на сайт, чтобы ваши пользователи имели доступ к своевременной информации.

Какие операторы собираются запускать сеть 5G в России?

Над масштабным развертыванием сетей пятого поколения в России будут работать главные операторы страны, они запустят - Ростелеком 5G, Теле 2 5G, МТС 5G, Мегафон 5G и Билайн 5G. На начала 2020 года Теле 2 сеть 5G уже запустила и ее можно протестировать на Тверской улице в Москве, а также новую сеть можно протестировать от Мегафона, вышка 5G которого находится на Воробьевых горах, которые пока работают на частоте 28 ГГц. Но есть и один важный нюанс, на сегодняшний день, очень мало устройств, поддерживающих сеть 5 поколения, способную давать скорость до 10 Гбит/с. Пока только смартфон Xiaomi Redmi заявляет, что уже способен поддерживать сеть 5G.

В каких российских городах запустят 5G в первую очередь

Первые зоны с доступностью сетей 5G появятся или уже появились в Москве (ВДНХ, Москва Сити, Воробьевы горы, м. Белорусская), Казани и Санкт-Петербурге. Далее, в соответствии с национальным проектом “Цифровая экономика” сети 5G будут запущены по 10 российским городам, которые на данным момент находятся на стадии утверждения.

Диапазон частот сетей 5G

До последнего времени для запуска сетей 5G обсуждался диапазон 3.4-3.8 ГГц, который в свою очередь да возможность более эффективного покрытия пространства, так как чем ниже частота, тем лучше волны огибают препятствия. Но есть одна проблема, на этих же частотах работают силовые ведомства России, поэтому Минобороны пока против. В качестве альтернативы, предложено развивать сети 5G в диапазоне 28 ГГц, что вынудит операторов связи ставить большее количество вышек, так как эффективный охват такой 5G вышки всего 200 метров.

Вред 5G правда или вымысел?